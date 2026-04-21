Врач объяснила пугающий побочный эффект популярного антидепрессанта

Психолог Амин: При отмене сертралина яркие сны могут длиться шесть недель

Психолог Никита Амин объяснила, почему из-за синдрома отмены после прекращения приема сертралина возникают слишком яркие сны. О пугающем побочном эффекте, на который жалуются принимавшие популярный антидепрессант пользователи соцсетей, она рассказала в беседе с Metro.

Амин подтвердила, что яркие сны появляются потому, что этот антидепрессант повышает уровень гормона серотонина. «Это может показаться нелогичным, но, хотя серотонин участвует в регуляции сна, его повышенная выработка может подавлять фазу быстрого сна. В результате во время приема лекарства сновидения могут становиться менее яркими или их труднее запоминать», — отметила она. Когда же человек начинает снижать дозировку или прекращает принимать препарат, фаза быстрого сна восстанавливается. По словам психолога, из-за этого сновидения могут становиться более интенсивными.

«Сертралин воздействует на такие нейромедиаторы, как серотонин, норадреналин и дофамин. Резкое снижение уровня этих веществ заставляет мозг пытаться восстановить равновесие», — разъяснила врач. Обычно яркие сновидения достигают пика между четырьмя и четырнадцатью днями после прекращения приема лекарств. В течение трех-шести недель симптомы, как правило, проходят, отметила Амин.

Ранее психиатр Евгений Дикарев назвал два первых признака депрессии. По его словам, об ухудшающемся психическом состоянии говорят бессонница и стремительное изменение веса.

