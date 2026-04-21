Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
11:34, 21 апреля 2026

Врач объяснила пугающий побочный эффект популярного антидепрессанта

Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: antoniodiaz / Shutterstock / Fotodom

Психолог Никита Амин объяснила, почему из-за синдрома отмены после прекращения приема сертралина возникают слишком яркие сны. О пугающем побочном эффекте, на который жалуются принимавшие популярный антидепрессант пользователи соцсетей, она рассказала в беседе с Metro.

Амин подтвердила, что яркие сны появляются потому, что этот антидепрессант повышает уровень гормона серотонина. «Это может показаться нелогичным, но, хотя серотонин участвует в регуляции сна, его повышенная выработка может подавлять фазу быстрого сна. В результате во время приема лекарства сновидения могут становиться менее яркими или их труднее запоминать», — отметила она. Когда же человек начинает снижать дозировку или прекращает принимать препарат, фаза быстрого сна восстанавливается. По словам психолога, из-за этого сновидения могут становиться более интенсивными.

«Сертралин воздействует на такие нейромедиаторы, как серотонин, норадреналин и дофамин. Резкое снижение уровня этих веществ заставляет мозг пытаться восстановить равновесие», — разъяснила врач. Обычно яркие сновидения достигают пика между четырьмя и четырнадцатью днями после прекращения приема лекарств. В течение трех-шести недель симптомы, как правило, проходят, отметила Амин.

Ранее психиатр Евгений Дикарев назвал два первых признака депрессии. По его словам, об ухудшающемся психическом состоянии говорят бессонница и стремительное изменение веса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин высказался о ходе создания зоны безопасности на границе с Украиной

    Российский прибор отправится на Луну на китайском «Чанъэ-7»

    Пассажирский и грузовой самолеты едва не столкнулись по вине диспетчеров

    Российские пенсионеры потеряли почти 300 миллионов рублей на электроснабжении

    Бывшая секретарь Зеленского высказалась о кредите ЕС для Украины

    Появился необычный прогноз Жириновского о возможной судьбе России

    Одесский ТЦК подтвердил задержание своих сотрудников после операции СБУ

    Коростелев вспомнил победу Большунова на Кубке мира в отсутствие норвежцев

    Путин заявил о долге властей перед жителями одного региона

    В Польше призвали не стоять на коленях перед США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok