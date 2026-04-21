ВСУ подорвали многоквартирный дом в Родинском в ДНР, погибли 11 человек

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) убили 11 человек, взорвав с помощью противотанковой мины многоквартирный дом в населенном пункте Родинское на красноармейском направлении в Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщили РИА Новости беженцы Светлана и Александр Трасиух.

«Там уже мина стояла противотанковая, возле магазина в Родинском, 11 человек накрыло плитами, два этажа упало», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что российским военным удалось продвинуться в центре Константиновки. Уточнялось, что контратаки украинских войск в городе были отбиты.