Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:29, 21 апреля 2026Россия

ВСУ подорвали многоквартирный дом в ДНР

ВСУ подорвали многоквартирный дом в Родинском в ДНР, погибли 11 человек
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) убили 11 человек, взорвав с помощью противотанковой мины многоквартирный дом в населенном пункте Родинское на красноармейском направлении в Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщили РИА Новости беженцы Светлана и Александр Трасиух.

«Там уже мина стояла противотанковая, возле магазина в Родинском, 11 человек накрыло плитами, два этажа упало», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что российским военным удалось продвинуться в центре Константиновки. Уточнялось, что контратаки украинских войск в городе были отбиты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Просто подумать, посчитать». Алаудинов раскрыл потери ВСУ за время проведения спецоперации

    Samsung признала главную деталь своих смартфонов

    Туалетная привычка бойфренда вызвала отвращение у его девушки

    Появились данные о клиентах крупнейшей схемы уклонения от НДС на триллион рублей

    Внешность Кристины Агилеры на красной дорожке научной премии смутила фанатов

    В России рассказали о выплатах на 9 Мая

    Российский БПЛА несколько часов вел съемку украинского ЗРК Patriot

    Минобороны выпустило заявление после массированной атаки ВСУ на регионы России

    Раскрыта причина затягивания Ираном переговоров

    В Японии произошло ЧП с тремя жертвами на полигоне

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok