00:44, 21 апреля 2026

Украина потребовала от стран ЕС по проценту от ВВП

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Постпред Украины при ООН Андрей Мельник потребовал от европейских союзников принять решение об увеличении объемов военной помощи Киеву до одного процента от их ВВП. Об этом пишет РИА Новости.

Дипломат выступил на заседании Совета Безопасности ООН и обратился к европейским партнерам Киева.

«Мы призываем наших европейских союзников сделать еще один исторический шаг и принять политическое решение об увеличении военной помощи Украине до уровня одного процента ВВП», — подчеркнул он.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что Бельгия в рамках НАТО объявила об очередном пакете военной помощи Украине на 1,1 миллиарда евро.

