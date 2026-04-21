17:42, 21 апреля 2026Наука и техника

ВВС США передумали списывать «Бородавочники» из-за Ирана

AFT: ВВС США оставят штурмовики A-10 на вооружении до 2030 года
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Военно-воздушные силы (ВВС) США передумали списывать оставшиеся самолеты A-10 Thunderbolt II. Парк штурмовиков оставят на вооружении, пишет Air Force Times (AFT).

Министр ВВС США Трой Мейнк написал в X, что ведомство оставит штурмовики на вооружении до 2030 года. Он подчеркнул, что это позволит сохранять боевую мощь, пока промышленность наращивает производство боевой авиации. Ранее ВВС планировали списать все A-10, известные как «Бородавочники», к 2029 году.

Как пишет издание, решение связано с активным применением A-10 в ходе операции против Ирана. Самолеты обеспечивали поддержку наземных сил и выполняли задачи над Ормузским проливом.

Бюджет на 2026 финансовый год предусматривал сохранение 103 «Бородавочников» в арсенале до сентября 2026 года. Эти самолеты планировали полностью вывести из эксплуатации к 2029 году. Издание подчеркнуло, что количество самолетов, которые останутся до 2030-го, не раскрывают.

В марте стало известно, что A-10, которые задействовали в ходе операции «Эпическая ярость», превратили в охотников за беспилотниками. Штурмовики получили ракеты APKWS и Sidewinder.

