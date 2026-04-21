08:40, 21 апреля 2026Силовые структуры

«Зеленоградский Чикатило» обнаружен в зоне СВО

«Зеленоградский Чикатило» Юрий Гриценко погиб в зоне СВО
Варвара Митина (редактор)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

«Зеленоградский Чикатило» Юрий Гриценко погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, маньяк, который расправился с пятью жительницами Москвы и Подмосковья, а также ранил 10 россиянок, служил в отряде «Шторм Z», в санитарно-эвакуационном взводе. Гриценко добровольно поехал на СВО в сентябре 2023 года, после выхода из колонии по УДО.

Идентифицировать Гриценко удалось только недавно. Известно, что он попал под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины.

В мае 2024 года сообщалось, что Гриценко может выйти на свободу 14 июня 2024 года. Он провел в исправительной колонии 10 в Мордовии 22 года, при этом 13 из них в одиночном карцере со строгими условиями содержания.

Маньяк работал милиционером и был уволен из органов за пьянку. В 1993 году он совершил первое преступление — расправился с проституткой при помощи сковородки. Тогда его отправили в колонию в Оренбурге на девять лет, но Гриценко вышел по УДО в конце 2000 года.

4 апреля 2001 года Гриценко стал нападать на женщин систематически. На его счету пять жертв. 19 ноября 2001 года его задержал водитель автобуса, который услышал крики одной из жертв.

