18:43, 21 апреля 2026Бывший СССР

Зеленский анонсировал новый «Рамштайн»

Зеленский: Киев готовит встречу в формате энергетического «Рамштайна»
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
СюжетПовреждение нефтепровода «Дружба»

Фото: Heiko Becker / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новую встречу в формате «Рамштайн». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Уже на эту неделю готовим встречу в формате энергетического "Рамштайна", и должны ускорить получение необходимого финансирования для восстановительных работ, а также построения защиты объектов энергетики», — заявил Зеленский.

По его словам, Украине необходимо получить необходимые объемы горючего в условиях кризиса из-за войны США и Ирана.

Ранее Зеленский заявил, что Украина в соответствии с обязательствами перед Евросоюзом (ЕС) завершила ремонтные работы на нефтепроводе «Дружба».

