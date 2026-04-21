11:09, 21 апреля 2026Бывший СССР

Зеленский посоветовал ЕС принять в состав еще четыре страны

Зеленский заявил, что ЕС не хватает Норвегии, Украины, Великобритании и Турции
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский посоветовал принять в Европейский союз (ЕС) еще четыре страны. Об этом он заявил в эфире телемарафона.

«Союз, который может быть гораздо сильнее, как я считаю, — это союз таких стран: Норвегия, Украина, Великобритания, Турция. Это четыре страны, которых не хватает Европейскому союзу», — отметил он.

Зеленский снова напомнил о желании Киева как можно скорее присоединиться к ЕС. Молдавский Telegram-канал NewsMaker опубликовал данную новость, напомнив, что Кишинев также подал заявку на вступление в ЕС в июне 2023 года. Однако об этой постсоветской стране Зеленский ничего не сказал.

Ранее итальянская газета IL Fatto Quotidiano предложила наладить отношения ЕС с Москвой. В статье отмечалось, что европейским странам было бы выгодно отстраниться от Вашингтона из-за дистанцирования американского лидера Дональда Трампа.

    Последние новости

    Кая Каллас анонсировала «важные решения» по Украине

    Советник министра обороны Украины показал его разрушенный «Геранью» дом

    Стала известна одна деталь в деле о смертельном ДТП в центре Москвы

    В Иране назвали условие участия сборной страны на ЧМ-2026

    В Подмосковье многодетный отец бросил нож в живот девятилетнему сыну и снял это на видео

    На Украине возмутились заявлением Зеленского о Трампе

    Лобовое стекло российского самолета треснуло во время рейса в Таиланд

    Telegram оштрафовали на семь миллионов рублей

    В США констатировали исчезновение Су-57

    Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с ипотекой

    Все новости
