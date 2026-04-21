Жена покрасила седому мужу бороду и развеселила пользователей сети

Визажистка Дарья Волошина из Тбилиси покрасила мужу бороду и развеселила пользователей сети. Публикация появилась на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Блогерша запечатлела, как наносит краску на седую растительность на лице супруга. При этом она отметила, что не была уверена в том, что получится хороший результат. В свою очередь, мужчина сначала возмутился, что жена покрасила его криво и цвет оказался слишком черным, однако впоследствии остался доволен преображением.

Видео набрало 6,9 миллиона просмотров. «Был Гордон (российский ведущий Александр Гордон — прим. «Ленты.ру»), стал Джиган (российский рэпер — прим. «Ленты.ру»)», «Эффект жены в действии», «Из дедушки — в мужа», «Помолодел на 500 лет», «Скрутили пробег», — пошутили зрители.

В январе блогер Мэтью Льюис-Картер из Лондона из-за спора с женой инфлюэнсершей Чесси Кинг провел время с наращенными ногтями и развеселил пользователей сети.