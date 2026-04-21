Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:51, 21 апреля 2026Россия

Значение взятия под контроль населенного пункта в Харьковской области объяснили

Минобороны: Контроль над поселком Ветеринарное расширяет полосу безопасности
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Взятие российскими войсками под контроль поселка Ветеринарное в Харьковской области способствует расширению полосы безопасности около российской границы. Об этом сообщает Минобороны РФ, передает РИА Новости.

«Освобождение поселка Ветеринарное, в первую очередь, способствует расширению полосы безопасности возле российской границы», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве также отметили, что подразделения группировки «Север» ежедневно вытесняют ВСУ дальше от государственной границы России.

О взятии под контроль поселка Ветеринарное стало известно ранее 21 апреля. В Минобороны сообщили, что за сутки противник потерял свыше 190 бойцов, а также ряд боевой техники и склады.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok