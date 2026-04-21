Звезду «Голодных игр» призвали отменить из-за нелюбви к Тейлор Свифт

Актер Джош Хатчерсон пожаловался на жесткую критику от фанатов Тейлор Свифт

Американский актер Джош Хатчерсон, известный по роли Пита Мелларка в серии фильмов «Голодные игры», пожаловался на жесткую критику от фанатов певицы Тейлор Свифт. Об этом пишет издание GQ.

Хатчерсон вспомнил, что однажды вместе с матерью посетил концерт Свифт. Тогда в беседе с журналистами он заявил, что уважает артистку, но не является ее поклонником. Из-за этого комментария актера назвали монстром, коротышкой и призвали отменить.

«Внезапно это вызвало такую реакцию: "Да пошел он! Он монстр! Уничтожьте его! Он коротышка! Он ненавидит ее, потому что не вышел ростом". Просто как гром среди ясного неба», — признался Хатчерсон.

Актер добавил, что считает Свифт великолепной певицей, но не любит ее музыку. По словам Джоша, именно из-за таких скандалов он решил сократить свое присутствие в социальных сетях.

Ранее стало известно, что Дженнифер Лоуренс и Джош Хатчерсон вернулись к ролям Китнисс Эвердин и Пита Мелларка в приквеле «Голодных игр». Картина расскажет о 50-х Голодных играх, которые состоялись за 24 года до событий серии фильмов с участием Лоуренс и Хатчерсона.