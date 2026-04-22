Женщина рассказала о связанном с алкоголем неожиданном симптоме рака

The Sun: Непереносимость алкоголя у 24-летней женщины оказалась симптомом рака

24-летняя жительница Австралии Фиби Яблонски рассказала, что неожиданная реакция на алкоголь оказалась симптомом неходжкинской лимфомы. Историю пациентки опубликовало издание The Sun.

По словам девушки, за девять месяцев до постановки диагноза она заметила, что у нее появилась непереносимость алкоголя. «Уже после первого глотка у меня начинало болеть и ныть все тело», — отметила она. Тогда девушка перестала выпивать, но состояние не улучшилось.

В течение следующих месяцев Яблонски неоднократно обращалась к врачам. Она жаловалась на боль в плече, появившуюся на лбу шишку и усталость. По ее словам, поначалу медики не находили признаков рака и лишь спустя месяцы обнаружили 13-сантиметровую опухоль на лопатке. Дальнейшее обследование показало, что у нее была уже четвертая стадия рака.

После нескольких курсов химиотерапии австралийка добилась полной ремиссии. Однако, по ее мнению, если бы она знала, что резко меняющаяся реакция на алкоголь может быть опасна, то могла бы сообщить об этом врачам и, возможно, узнать о болезни раньше.

Ранее американка Лори Кортмански сумела в течение 25 лет скрывать рак мозга. По словам ее мужа, со стороны было невозможно догадаться, что женщина перенесла несколько курсов лечения и операций.