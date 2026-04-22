Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
15:36, 22 апреля 2026

Женщина 25 лет скрывала от родных рак мозга

Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Farknot Architect / Shutterstock / Fotodom  

Американка Лори Кортмански в 25 лет узнала, что больна раком, но приняла решение скрыть это от родных и друзей. Об этом ее вдовец Джон рассказал в беседе с изданием Mirror.

По словам Джона, вскоре после свадьбы у его жены начались головные боли, стал дергаться глаз и появился металлический привкус во рту. Через три недели после первых симптомов у нее обнаружили агрессивную злокачественную опухоль головного мозга, которая была размером со сливу.

Джон знал о болезни супруги, однако родственникам и друзьям она решила не говорить о раке. «Если бы вы встретились с ней, то не догадались бы, что с ней что-то не так. Она скрывала рак от многих друзей и всех своих клиентов», — добавил мужчина.

Как отметил Джон, в общей сложности Лори перенесла четыре операции и несколько курсов лучевой терапии. Несмотря на болезнь, она открыла собственное дело, выучила французский и начала путешествовать.

Женщине стало хуже во время эпидемии коронавирусной инфекции. В последние полтора года жизни ей был нужен постоянный уход: она не могла глотать, говорить или даже моргать. Все заботы о супруге Джон взял на себя. В 2021 году Лори не стало.

Ранее учительница младших классов из Великобритании Оливия Гриффитс приняла необычный симптом за мигрень. Однако эта ошибка могла стоить ей жизни.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok