Женщина 25 лет скрывала от родных рак мозга

Mirror: Американка Кортмански 25 лет скрывала от родных, что больна раком

Американка Лори Кортмански в 25 лет узнала, что больна раком, но приняла решение скрыть это от родных и друзей. Об этом ее вдовец Джон рассказал в беседе с изданием Mirror.

По словам Джона, вскоре после свадьбы у его жены начались головные боли, стал дергаться глаз и появился металлический привкус во рту. Через три недели после первых симптомов у нее обнаружили агрессивную злокачественную опухоль головного мозга, которая была размером со сливу.

Джон знал о болезни супруги, однако родственникам и друзьям она решила не говорить о раке. «Если бы вы встретились с ней, то не догадались бы, что с ней что-то не так. Она скрывала рак от многих друзей и всех своих клиентов», — добавил мужчина.

Как отметил Джон, в общей сложности Лори перенесла четыре операции и несколько курсов лучевой терапии. Несмотря на болезнь, она открыла собственное дело, выучила французский и начала путешествовать.

Женщине стало хуже во время эпидемии коронавирусной инфекции. В последние полтора года жизни ей был нужен постоянный уход: она не могла глотать, говорить или даже моргать. Все заботы о супруге Джон взял на себя. В 2021 году Лори не стало.

