Американские журналисты высказались об одном решении Трампа в отношении Ирана

Fox News: Трамп не устанавливает сроков продления перемирия с Ираном

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не устанавливает сроков продления перемирия с Ираном. Политик не торопит Тегеран в ожидании лучшей сделки, сообщил телеканал Fox News после интервью с американским главой.

До этого портал Axios сообщил, что Трамп готов продлить режим прекращения огня с Ираном на период от трех до пяти дней, для того чтобы дать иранской стороне время выработать единую позицию по переговорам.

«Он сказал, что нет никакой спешки в продлении сроков перемирия, что заявленный срок в три-пять дней, цитирую, не соответствует действительности. Он также сказал, что не торопится и хочет получить наилучшую сделку», — подчеркнула телеведущая во время эфира.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты уведомили Израиль, что американский лидер Дональд Трамп продлил до 26 апреля срок режима прекращения огня в Иране. Об этом сообщает портал Ynet.

До этого сообщалось, что Иран подготовил «новые сюрпризы» для США и Израиля в случае возобновления боевых действий после окончания режима прекращения огня.

