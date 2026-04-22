«Ангела» Victoria's Secret впервые заметили после вооруженного ограбления

Венгерскую модель Барбару Палвин первые заметили после вооруженного ограбления

Венгерскую топ-модель Барбару Палвин впервые заметили после вооруженного ограбления. Кадры публикует издание TMZ.

32-летняя «ангел» Victoria's Secret вышла на прогулку с собакой в парке Гриффит в Лос-Анджелесе. При этом она надела синие леггинсы, белый лонгслив и удлиненные носки. Помимо этого, звезда выбрала синий свитер и серые кроссовки. Кроме того, она отказалась от макияжа и распустила волосы.

Известно, что 17 апреля Палвин и ее супруг Дилан Спроус увидели на территории собственного дома незнакомого мужчину. Избранник модели не стал ждать полиции и повалил гостя на землю, скрутив его и ожидая правоохранителей.

Сообщалось, что подозреваемый так и не прошел в дом, в связи с чем полиция расценила данный инцидент как незаконное проникновение, а не умышленную попытку ограбления.

В октябре 2025 года Барбара Палвин вышла на подиум на показе Victoria’s Secret. С первого ряда ее поддерживал муж.