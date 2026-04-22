Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:34, 22 апреля 2026Наука и техника

Базу США в Саудовской Аравии прикроют украинскими перехватчиками Sky Map

США развернули украинскую систему Sky Map для защиты базы Принц Султан от БПЛА
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Hris / Shutterstock / Fotodom

Армия США развернула украинскую систему Sky Map с дронами-перехватчиками для защиты от иранских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Shahed. Об этом пишет The Times of Israel со ссылкой на источники.

Антидроновое решение применили для прикрытия американской базы Принц Султан (Саудовская Аравия). Система способна обнаружить приближающиеся дроны и отправить зенитные беспилотники на перехват.

В публикации подчеркнули, что применение украинской системы на американской базе указывает на уязвимости в системе противовоздушной и противоракетной обороны США. Американский объект в Саудовской Аравии неоднократно подвергался ударам дронов и ракет.

Ранее в апреле издание TWZ писало, что объекты США на Ближнем Востоке прикрыли проверенными на Украине перехватчиками Merops. После начала операции против Ирана Вашингтон купил 13 тысяч зенитных аппаратов. Один дрон-ПВО стоит около 15 тысяч долларов, а стоимость дрона-камикадзе Shahed-136 оценивают в 30-50 тысяч.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    С экс-главы космического центра России взыскали 400 миллионов рублей и объявили в розыск. Что он сделал и где может скрываться?

    ЦБ прокомментировал сообщения о платных переводах через СБП

    Названа причина исчезновения маленьких смартфонов

    Лолита пожаловалась на ментальные проблемы

    Раскрыты детали предполагаемого романа Кендалл Дженнер с Джейкобом Элорди

    Появились новые подробности о разрушениях в российском городе после налета дронов ВСУ

    Россиянин неделю спаивал двух маленьких мальчиков

    Россияне массово полюбили советские санатории

    Превышающая миллион рублей взятка стоила инженеру 15 лет свободы

    На Украине последствия отказа от помощи США оценили словами «как воевать будем?»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok