18:28, 22 апреля 2026

Беглого олигарха приговорили к 19 годам лишения свободы

Молдавского олигарха Плахотнюка приговорили к 19 годам лишения свободы
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Беглый молдавский олигарх Владимир Плахотнюк был приговорен к 19 годам лишения свободы. Об этом сообщил Telegram-канал издания Newsmaker.md.

«Владимир Плахотнюк получил 19 лет лишения свободы в тюрьме закрытого типа. Его признали виновным по всем пунктами обвинения», — сказано в публикации.

Олигарха обвиняют в причастности к краже миллиарда долларов из банковской системы страны. Адвокат Плахотнюка Лучиан Рогак заявил, что защита оспорит решение суда.

22 июля 2025 года молдавский олигарх и бывший лидер Демократической партии Владимир Плахотнюк был задержан в Греции. Он находится в розыске как в Молдавии, так и в России. В 2010-е Плахотнюк был самым влиятельным человеком в республике. С 2016 по 2019 год он возглавлял Демократическую партию Молдавии.

