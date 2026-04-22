09:20, 22 апреля 2026Экономика

Дачникам назвали главные опасности на майских праздниках

Росгосстрах: На майских праздниках дачники сталкиваются с затоплением и пожарами
Мария Черкасова

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

На майских праздниках россияне часто сталкиваются с порчей имущества из-за пожара, подтопления, взломов, краж и повреждения домов животными. Об этом «Газете.Ru» сообщили в Росгосстрахе.

В прошлом году более 40 процентов заявлений клиентов компании по загородным домам в майские праздники были связаны с повреждением имущества из-за природных явлений. В этом году таких заявлений ожидается больше из-за обильных паводков.
К затоплению дома может привести отсутствие отмостков или залив дренажной системы.

Второй по распространению и самый дорогостоящий риск — это пожары. В прошлом году во время майских каникул заявлений из-за возгораний было подано почти на 9 процентов больше, чем годом ранее. Причинами пожаров часто становятся неисправная электропроводка, трава и мусор, а также жаркое пламя от мангала.

Что касается взломов и краж, год назад было подано 8 процентов заявлений и обращений из-за противоправных действий третьих лиц и 6 процентов — по факту краж. Россияне столкнулись со взломом дверей, отжимом пластиковых окон, кражами не только ценных вещей, но и оборудования для благоустройства и строительных материалов.

Имущество дачников может пострадать и от животных. Например, от грызунов и даже лис, которые могут проникнуть на участок или в хозпостройки и в поисках еды перегрызть электропроводку, испортить мебель или систему вентиляции.

Ранее дачникам посоветовали перейти на сельский тариф на электроэнергию для экономии денег.

