Дефицит высокоточных ракет у США объяснили

Полковник Матвийчук: США не на нуле, но проблемы с восполнением ракет серьезные

Соединенные Штаты Америки впервые столкнулись с войной, на которую не рассчитана их доктрина, заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил, почему американские запасы ракет истощились и насколько критична ситуация.

Обычно США действуют по схеме: первый ракетный удар, потом воздушный налет, затем еще один ракетный удар. После этого государства, как правило, капитулируют. Но с Ираном этот номер не прошел Анатолий Матвийчук военный эксперт, полковник в отставке

Иран, по словам Матвийчука, показал совсем другую войну — децентрализованную или алгоритмическую. К тому же американцы, уточнил специалист, израсходовали много боеприпасов, передав их Европе и Украине.

Впрочем, военный эксперт предостерег от преждевременных победных реляций. Американцы, заявил он, быстро делают выводы — уже принято решение о восстановлении запасов Tomahawk и Patriot. На это потребуется от года до полутора лет.

«Неснижаемый резерв в 15 процентов у США есть, он позволяет не нарушать континентальную безопасность и дать ответ в случае необходимости. То есть американцы не на нуле, но проблемы с восполнением серьезные», — объяснил полковник.

Однако Матвийчук отметил, что демократы могут использовать этот дефицит как политическое оружие против президента США Дональда Трампа. Он напомнил, что осенью в США пройдут парламентские выборы, и оппоненты могут обвинить президента в том, что его необдуманные действия на Ближнем Востоке снизили уровень безопасности страны. Впрочем, пока ситуация не критична, резюмировал эксперт.

Ранее бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор рассказал, что дефицит ракет ставит США в проигрышное положение перед Ираном. По его словам, американская армия потратила тысячу зенитных ракет всего лишь за три недели. Он отметил, что США для продолжения боевых действий, возможно, придется забирать оружие, «что осталось по всему миру».

