Девушка нанесла временное тату и удивилась неожиданному эффекту

Блогерша и фотограф Натали Яровая из Самары нанесла временное тату и удивилась неожиданному эффекту. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Юзерша yarovaya__photo купила временные рисунки на маркетплейсе, наложив их на руку и на зону декольте. Однако спустя время девушка не смогла смыть татуировку с помощью мыла и щетки. Помимо этого, она испробовала скраб для тела и жидкость для снятия лака, которые также не справились с составом. «Помогите! Чем ее смыть?» — посетовала она.

Пользователи сети поделились похожим опытом в комментариях под постом. «Я так маме сказала в 15 лет, что через полгода смоется. Мне уже 30 — до сих пор не смылась», «Масло, мицеллярка, спирт, керосин — их ничего не берет», — написали они.

Выяснилось, что в составе таких татуировок присутствует перманент, который проникает в кожу и держится не менее двух недель. «Я в отчаянии. Погуляла, называется», — заключила Яровая.

Ранее в апреле блогерша рассказала о травле в сети из-за тату на лице. Юзерша coach.bliss_ нанесла на кожу рисунок в виде натуральных веснушек.