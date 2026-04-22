Дмитриев: Развитие Европы сдерживается из-за систематически ошибочных решений

Европа не может идти по курсу развития в связи с идеологизированными и систематически ошибочными решениями. Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети Х.

«Реформы должны включать признание и исправление многочисленных ошибок в области миграции, разжигания войны, энергетики и экономической политики», — отметил руководитель Российского фонда прямых инвестиций.

Так Дмитриев отреагировал на публикацию канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что европейцам необходимо освобождаться от ряда проблем. В числе прочих немецкий лидер обозначил главные факторы, мешающие развитию Европы, — большие затраты на рабочую силу, цены на энергоносители, налоги и социальные отчисления.

Ранее Кирилл Дмитриев назвал настоящую цель политики премьер-министра Великобритании Кира Стармера. По его мнению, британский политик хочет развязать войну и уничтожить западную цивилизацию.