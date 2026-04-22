00:53, 22 апреля 2026Мир

Дмитриев ответил Мерцу о главной помехе для Европы

Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Европа не может идти по курсу развития в связи с идеологизированными и систематически ошибочными решениями. Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети Х.

«Реформы должны включать признание и исправление многочисленных ошибок в области миграции, разжигания войны, энергетики и экономической политики», — отметил руководитель Российского фонда прямых инвестиций.

Так Дмитриев отреагировал на публикацию канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что европейцам необходимо освобождаться от ряда проблем. В числе прочих немецкий лидер обозначил главные факторы, мешающие развитию Европы, — большие затраты на рабочую силу, цены на энергоносители, налоги и социальные отчисления.

Ранее Кирилл Дмитриев назвал настоящую цель политики премьер-министра Великобритании Кира Стармера. По его мнению, британский политик хочет развязать войну и уничтожить западную цивилизацию.

    Последние новости

    «Крыса и гнилье». Российский военный 80 дней передавал ВСУ данные о сослуживцах. Что о нем известно?

    В сети опубликовали архивное обнаженное фото возлюбленной Джейсона Стэйтема

    Врач раскрыл главные правила сна без боли в спине и отеков утром

    В Иране раскрыли судьбу переговоров с США

    Дмитриев ответил Мерцу о главной помехе для Европы

    Вернувшийся из плена в Мали геолог рассказал о жестоких условиях содержания

    Крупнейшая авиакомпания Европы отменила десятки тысяч рейсов из-за нехватки топлива

    Трамп высказался о таинственных смертях исследователей НЛО

    Иран отказался признавать объявленное США прекращение огня

    В Иране ответили на продление режима прекращения огня Трампом

    Все новости
