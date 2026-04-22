Дорога обрушилась в российском регионе и попала на видео

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:39, 22 апреля 2026

В Кемеровской области обрушилась ведущая на Алтай автодорога, ее сняли на видео
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

В Кемеровской области обрушилась ведущая на Алтай автодорога. Дыры в асфальте сняли на видео, которое опубликовал Telegram-канал Mash Siberia.

Инцидент произошел на трассе, которая проходит рядом с поселком Кандалеп. Причины случившегося не уточняются. На снятых очевидцами кадрах видно, как обвалилось несколько метров дорожного полотна. Асфальт разрушен, на трассе образовался обрыв и дыры.

Дорогу оперативно перекрыли. Теперь водителям придется делать большой крюк, чтобы попасть на Алтай. Прямого пути в сторону Бийска временно не существует, отмечается в публикации.

Ранее на Камчатке мост обрушился под тяжестью снега. Не выдержала веса осадков переправа через реку Карымшина в Елизовском районе края. Сооружение еще находилось на стадии строительства и не было введено в эксплуатацию. Стройка велась в рамках проекта по созданию туристического кластера «Три вулкана» и автомобильной дороги к Вилючинскому вулкану.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok