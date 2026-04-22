Дорога обрушилась в российском регионе и попала на видео

В Кемеровской области обрушилась ведущая на Алтай автодорога. Дыры в асфальте сняли на видео, которое опубликовал Telegram-канал Mash Siberia.

Инцидент произошел на трассе, которая проходит рядом с поселком Кандалеп. Причины случившегося не уточняются. На снятых очевидцами кадрах видно, как обвалилось несколько метров дорожного полотна. Асфальт разрушен, на трассе образовался обрыв и дыры.

Дорогу оперативно перекрыли. Теперь водителям придется делать большой крюк, чтобы попасть на Алтай. Прямого пути в сторону Бийска временно не существует, отмечается в публикации.

Ранее на Камчатке мост обрушился под тяжестью снега. Не выдержала веса осадков переправа через реку Карымшина в Елизовском районе края. Сооружение еще находилось на стадии строительства и не было введено в эксплуатацию. Стройка велась в рамках проекта по созданию туристического кластера «Три вулкана» и автомобильной дороги к Вилючинскому вулкану.