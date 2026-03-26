18:06, 26 марта 2026

На Камчатке под весом снега обрушился мост

На Камчатке под тяжестью снега обрушился строящийся мост через реку Карымшина
Виктория Клабукова

Фото: Telegram-канал «Прокуратура Камчатского края»

На Камчатке под тяжестью снега обрушился мост. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета.

Веса скопившегося снега не выдержал мост через реку Карымшина в Елизовском районе края. Сооружение еще находилось на стадии строительства и не было введено в эксплуатацию. Стройка велась в рамках проекта по созданию туристического кластера «Три вулкана» и автомобильной дороги к Вилючинскому вулкану.

На месте работают специалисты «Камчатуправтодора». По факту случившегося следствием инициирована проверка, также проверку организовали в Елизовской городской прокуратуре. По итогам надзорных мероприятий будет дана оценка полноте деятельности заказчика, подрядчика и организации строительного контроля. Движение в районе перекрыто.

Ранее в Мордовии рухнул пешеходный мост через реку Инсарка, а осенью ливней не выдержали два моста в Дагестане: потоками воды смыло временную переправу на дороге Маджалис — Варсит — Шиланша и мост через реку Шураозень.

