16:39, 10 февраля 2026Экономика

В российском городе обрушился мост

В Мордовии обрушился мост через реку Инсарка
Виктория Клабукова

Фото: Администрация Инсарского муниципального района / VKontakte

В Мордовии рухнул пешеходный мост через реку Инсарка. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

Обрушение произошло в городском поселении Инсар, мост соединял две улицы — Совхозную и Заречную. Сроки возведения новой переправы пока неизвестны. В настоящий момент, как отмечают в администрации, собирается пакет документов для включения нового моста в программу капитального строительства. Жителей просят не пользоваться переправой и быть осторожными на участке обрушения. Для перехода на улицу Заречную горожанам рекомендуют пользоваться мостом на улице Ленинградской.

В сентябре из-за ливней рухнули два моста в Дагестане. Потоками воды смыло временную переправу на дороге Маджалис — Варсит — Шиланша и мост через реку Шураозень. В августе в результате паводков и проливных дождей обвалился мост в селе Владимиро-Александровское Приморского края. В том же месяце частично обрушился автомобильный мост неподалеку от села Беляши на Алтае.

