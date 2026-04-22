Две страны ЕС подтвердили неучастие в финансировании Украины на 90 миллиардов евро

Венгрия и Словакия сняли вето с плана Евросоюза (ЕС) по выделению Украине 90 миллиардов евро на 2026–2027 годы. При этом обе страны подтвердили отказ от участия в этой программе, сообщил ТАСС со ссылкой на европейский дипломатический источник.

«Венгрия и Словакия подтвердили, что не будут участвовать в европейском репарационном кредите на 90 миллиардов евро», — заявил собеседник агентства.

Ранее кипрское председательство в Совете ЕС сообщило об одобрении послами 20-го пакета санкций против России и выделении средств Киеву. Ожидается, что в течение суток решение утвердят главы министерств иностранных дел стран Евросоюза по письменной процедуре.