Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:38, 22 апреля 2026Мир

Две страны ЕС подтвердили неучастие в финансировании Украины на 90 миллиардов евро

Венгрия и Словакия отказались участвовать в кредите для Украины на 90 млрд евро
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Венгрия и Словакия сняли вето с плана Евросоюза (ЕС) по выделению Украине 90 миллиардов евро на 2026–2027 годы. При этом обе страны подтвердили отказ от участия в этой программе, сообщил ТАСС со ссылкой на европейский дипломатический источник.

«Венгрия и Словакия подтвердили, что не будут участвовать в европейском репарационном кредите на 90 миллиардов евро», — заявил собеседник агентства.

Ранее кипрское председательство в Совете ЕС сообщило об одобрении послами 20-го пакета санкций против России и выделении средств Киеву. Ожидается, что в течение суток решение утвердят главы министерств иностранных дел стран Евросоюза по письменной процедуре.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok