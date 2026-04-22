13:19, 22 апреля 2026Культура

Джигана и Самойлову призвали воссоединиться ради семьи

Певица Margo выразила надежду на примирение Джигана и Оксаны Самойловой
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Певица Маргарита Овсянникова, выступающая под псевдонимом Margo, призналась, что надеется на воссоединение блогерши Оксаны Самойловой и рэпера Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн). Об этом она рассказала «Газете.Ru».

Артистка заявила, что не верит в слухи о романе разведенного Джигана с Анной Седоковой, поскольку у музыканта по-прежнему есть чувства к экс-супруге. Margo выразила уверенность в том, что рэперу удастся вернуть жену.

«Я за семью, тем более такую большую. Мне кажется, что Джиган очень любит Оксану. Я бы хотела, чтобы они были вместе», — поделилась Овсянникова.

Ранее Джиган опроверг слухи о романе с Седоковой и подчеркнул, что не готов к новым отношениям. Джиган и Самойлова официально развелись 1 апреля. Пара состояла в отношениях с 2010 года, у бывших супругов есть четверо детей — дочери Ариела, Лея, Майя и сын Давид.

