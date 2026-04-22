12:58, 22 апреля 2026Россия

Глава Роспотребнадзора рассказала о ситуации с опасным заболеванием в России

Глава Роспотребнадзора: Рисков распространения оспы обезьян в России нет
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: sommthink / Shutterstock / Fotodom

Рисков широкого распространения оспы обезьян в России на данный момент нет. О ситуации с опасным заболеванием в стране рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, чьи слова приводит РИА Новости.

«Ситуация в мире достаточно напряженная, эпидемиологическая ситуация, поэтому завозы могут быть в Российскую Федерацию это безусловно… Сегодня риска для распространения оспы обезьян нет», — пояснила она.

Попова добавила, что Роспотребнадзор оперативно принимает меры по каждому выявленному случаю заражения оспой обезьян.

В конце марта в инфекционное отделение Домодедовской больницы были госпитализированы двое пациентов: один с подозрением на оспу обезьян, второй — контактировавший с ним. До этого в Санкт-Петербурге зафиксировали случай заражения оспой обезьян. Заболевшего также госпитализировали.

    Последние новости

    «Обнуляю его прямо здесь». Появились новые детали предательства перешедшего на сторону ВСУ российского военного

    В Европе высказались о запрете поставок российского газа на фоне энергокризиса

    Девушка отнеслась легкомысленно к язвам во рту и лишилась половины языка

    Названы главные претенденты на возвращение среди ушедших из России автобрендов

    Военный высказался о месте запуска атаковавших Сызрань дронов ВСУ

    Россиянин поставил на матч ЦСКА и выиграл более 10 миллионов рублей

    Анна Седокова отреагировала на критику внешности

    Россияне назвали желанный размер платежа за аренду

    Пашинян высказался о планах отправить пенсионеров на Кипр

    В разведке Нидерландов заявили о возможном противостоянии РФ и НАТО через год после СВО

    Все новости
