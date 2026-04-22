Глава Роспотребнадзора рассказала о ситуации с опасным заболеванием в России

Глава Роспотребнадзора: Рисков распространения оспы обезьян в России нет

Рисков широкого распространения оспы обезьян в России на данный момент нет. О ситуации с опасным заболеванием в стране рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, чьи слова приводит РИА Новости.

«Ситуация в мире достаточно напряженная, эпидемиологическая ситуация, поэтому завозы могут быть в Российскую Федерацию это безусловно… Сегодня риска для распространения оспы обезьян нет», — пояснила она.

Попова добавила, что Роспотребнадзор оперативно принимает меры по каждому выявленному случаю заражения оспой обезьян.

В конце марта в инфекционное отделение Домодедовской больницы были госпитализированы двое пациентов: один с подозрением на оспу обезьян, второй — контактировавший с ним. До этого в Санкт-Петербурге зафиксировали случай заражения оспой обезьян. Заболевшего также госпитализировали.