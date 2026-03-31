10:36, 31 марта 2026Россия

Стало известно о состоянии госпитализированных россиян с оспой обезьян

Пациенты из Подмосковья с оспой обезьян в удовлетворительном состоянии
Майя Назарова

Фото: Сергей Коньков / Коммерсантъ

Двое пациентов из Подмосковья с оспой обезьян находятся в удовлетворительном состоянии после госпитализации. Об этом стало известно РИА Новости от врачей.

Зампред правительства, министр здравоохранения Московской области Максим Забелин в мессенджере Max отметил, что один мужчина попал в медучреждение с подозрением на оспу обезьян, второй — контактировал с ним.

Министр уточнил, что сейчас ожидаются итоги лабораторной диагностики для подтверждения диагноза. Ситуация находится на контроле Минздрава Подмосковья и регионального управления Роспотребнадзора, заверил Забелин.

До этого в региональном управлении Роспотребнадзора отчитались о госпитализации двух человек с подозрением на оспу обезьян.

Накануне сообщалось, что признаки заболевания были выявлены у двух жителей подмосковных Мытищ 43 и 45 лет.

