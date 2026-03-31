09:33, 31 марта 2026Россия

В России начали расследование из-за случая подозрения на оспу обезьян

Фото: Пресс-служба научного центра вирусологии и биотехнологий "Вектор" / РИА Новости

Специалисты Роспотребнадзора начали расследование из-за случая подозрения на оспу обезьян. Они организовали комплекс мероприятий. Об этом рассказали журналистам в пресс-службе ведомства по Подмосковью, передает ТАСС.

В службе отметили, что пациент с подозрением на оспу обезьян и контактное лицо госпитализированы и находятся под наблюдением.

Сотрудники Роспотребнадзора держат ситуацию под контролем. Других подробностей в службе не привели.

Накануне сообщалось, что в Московской области зафиксировали еще два случая заболевания оспой обезьян. Отмечалось, что у 43-летнего и 45-летнего жителей Мытищ внезапно поднялась до 39 градусов температура, а на следующий день появилось высыпание на теле и деформация в области паха. Оба заболевших не смогли объяснить, где именно заразились.

Ранее врач и эксперт аналитического центра Университета «Синергия» Ольга Рублева заявила, что риск массового заражения оспой обезьян в России низкий.

