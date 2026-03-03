Оценен риск массового заражения оспой обезьян в России

Врач Рублева: Риск массового заражения оспой обезьян в России низкий

Врач и эксперт аналитического центра Университета «Синергия» Ольга Рублева в разговоре с RuNews24.ru оценила риск массового заражения оспой обезьян в России, а также отметила, что это острое инфекционное заболевание относится к первой группе патогенности и генетически схоже с вирусом натуральной оспы.

По словам Рублевой, риск массового заражения в стране низкий. Центром распространения оспы обезьян остаются африканские страны, также много случаев выявлено в Демократической Республике Конго, Уганде, Сьерра-Леоне, Бенине и Камеруне.

В России все заболевания оспы обезьян контролируются Роспотребнадзором.

«Чтобы не заболеть, следует соблюдать правила личной гигиены, особенно при посещении стран, эндемичных по вирусу оспа обезьян. А при признаках заболевания без промедления обращаться к врачу», — пояснила врач.

Эксперт также добавила, что данный вирус передается при взаимодействии с животными, укусах и царапинах.

Кроме того, заразиться можно от болеющего человека при тесных физических контактах и от вещей инфицированного, если ими поранить кожу, болезнь также передается от матери плоду.

