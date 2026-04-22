Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:34, 22 апреля 2026Силовые структуры

Иностранка получила более 10 лет колонии за съемку в российском регионе

Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Краснодаре осудили гражданку Украины за шпионаж. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Она признана виновной по статье 276 («Шпионаж») УК РФ.

Как установил суд, 34-летняя жительница Краснодара, являясь гражданкой Украины, в декабре 2024 года через интернет вступила в контакт с представителями СБУ, по их указанию она собирала и передавала им информацию об объектах военной и гражданской инфраструктуры города, в том числе о защитных сооружениях.

Суд приговорил ее к 10,5 года колонии общего режима. Также в доход государства конфисковал мобильный телефон, мини камеру с датчиками движения и денежные средства, полученные от куратора.

Ранее сообщалось, что мужчину после получения российского гражданства приговорили к 14 годам колонии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok