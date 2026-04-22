Иностранка получила более 10 лет колонии за съемку в российском регионе

В Краснодаре осудили гражданку Украины за шпионаж. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Она признана виновной по статье 276 («Шпионаж») УК РФ.

Как установил суд, 34-летняя жительница Краснодара, являясь гражданкой Украины, в декабре 2024 года через интернет вступила в контакт с представителями СБУ, по их указанию она собирала и передавала им информацию об объектах военной и гражданской инфраструктуры города, в том числе о защитных сооружениях.

Суд приговорил ее к 10,5 года колонии общего режима. Также в доход государства конфисковал мобильный телефон, мини камеру с датчиками движения и денежные средства, полученные от куратора.

