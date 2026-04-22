12:12, 22 апреля 2026Мир

Иран оценил возможность переговоров с США

Багаи: Иран воспользуется дипломатическим треком, когда оценит его пользу
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Иран воспользуется дипломатическим треком для урегулирования конфликта с США, когда оценит его пользу. Об этом заявил официальный представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи, передает IRNA.

«Дипломатия является инструментом обеспечения интересов и национальной безопасности», — отметил дипломат.

По словам Багаи, Тегеран предпримет шаги в направлении переговоров, как только придет к выводу, что сможет использовать их для реализации национальных интересов.

Ранее Иран отказался от участия в переговорах с США в Исламабаде 22 апреля. Власти Исламской Республики посчитали, что встреча была бы «пустой тратой времени», так как Вашингтон препятствует достижению какой-либо разумной сделки.

В ответ на это Соединенные Штаты решили продлить режим прекращения огня с Ираном.

    Последние новости

    «Обнуляю его прямо здесь». Появились новые детали предательства перешедшего на сторону ВСУ российского военного

    Киркоров наелся черной икры и едва узнал себя

    В Европе высказались о запрете поставок российского газа на фоне энергокризиса

    Девушка отнеслась легкомысленно к язвам во рту и лишилась половины языка

    Названы главные претенденты на возвращение среди ушедших из России автобрендов

    Военный высказался о месте запуска атаковавших Сызрань дронов ВСУ

    Россиянин поставил на матч ЦСКА и выиграл более 10 миллионов рублей

    Анна Седокова отреагировала на критику внешности

    Россияне назвали желанный размер платежа за аренду

    Пашинян высказался о планах отправить пенсионеров на Кипр

    Все новости
