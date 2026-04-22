Иран оценил возможность переговоров с США

Багаи: Иран воспользуется дипломатическим треком, когда оценит его пользу

Иран воспользуется дипломатическим треком для урегулирования конфликта с США, когда оценит его пользу. Об этом заявил официальный представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи, передает IRNA.

«Дипломатия является инструментом обеспечения интересов и национальной безопасности», — отметил дипломат.

По словам Багаи, Тегеран предпримет шаги в направлении переговоров, как только придет к выводу, что сможет использовать их для реализации национальных интересов.

Ранее Иран отказался от участия в переговорах с США в Исламабаде 22 апреля. Власти Исламской Республики посчитали, что встреча была бы «пустой тратой времени», так как Вашингтон препятствует достижению какой-либо разумной сделки.

В ответ на это Соединенные Штаты решили продлить режим прекращения огня с Ираном.