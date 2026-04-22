17:41, 22 апреля 2026Авто

Камчатская зима оставила после себя неприятный сюрприз для автовладельцев

Жителям Камчатки предстоит капитальный ремонт авто из-за аномально снежной зимы
Марина Аверкина

Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

Аномально снежная зима на Камчатке до сих пор напоминает о себе огромными сугробами, под которыми находятся десятки искореженных автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Ньюсач/Двач». Из-за обилия снежных масс откопать их оказалось невозможно, и владельцам не остается ничего, кроме ожидания полного таяния сугробов.

В соцсетях пользователи делятся видео таких «подснежников», состояние которых в большинстве случаев оказалось плачевным. У многих автомобилей деформирована крыша, лопнули стекла, а салоны полностью промокли.

Источник сообщает, что снега этой зимой на полуострове выпало столько, что «улицы расчищали экскаваторами, которые пришлось экстренно доставлять из Москвы на военно-транспортных вертолетах».

Ранее россиян предупредили о штрафе за нештатные лампы в фарах. Нарушителю грозит наказание либо по первой, либо по третьей части статьи 12.5 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

