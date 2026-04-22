Филипп Киркоров назвал себя легендой российского шоу-бизнеса

Народный артист России Филипп Киркоров ответил на упреки в отсутствии голоса и потере статуса короля российской эстрады. Его комментарий приводит «Пятый канал».

Исполнитель заявил, что в последнее время критика в его адрес стала модной. По его словам, в социальных сетях часто пишут комментарии «у Киркорова нет голоса» и «Киркоров уже не тот».

«Кто не тот? Я тот — был, есть и буду главным», — ответил певец.

Позже Киркоров уточнил, что на самом деле считает главными современными артистами Сергея Лазарева и Диму Билана, однако себе отводит статус легенды. «Все, что у них есть, у меня уже было», — добавил он.

Ранее Киркоров обвинил певца Прохора Шаляпина в попытках пиара на его имени. Он предложил артисту не идти легким путем, а работать над своим репертуаром и создавать хиты, поскольку пиар за чужой счет дает лишь временный эффект.