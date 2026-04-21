09:18, 21 апреля 2026

Шаляпин ответил раскритиковавшему его Киркорову

Ольга Коровина

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Певец и шоумен Прохор Шаляпин ответил народному артисту России Филиппу Киркорову, обвинившему его в попытках пиара за чужой счет. Его комментарий передает Super.ru.

Шаляпин признался, что помощь Киркорова была ему нужна в самом начале карьеры. «Сейчас мне от Филиппа ничего не надо. Когда-то надо было. Один щелчок его пальцев в 2006 году, и я бы мог нормально реализоваться», — пояснил Прохор, добавив, что Киркоров не был обязан ему помогать.

По словам певца, теперь ему хватает популярности. Шаляпин подчеркнул, что не нуждается в излишней роскоши, многочисленных домах и квартирах, поскольку «все это придется оставить».

«Через 50 лет нас всех не будет в живых. Поэтому хочется, чтобы коллеги относились друг к другу проще как-то», — отметил шоумен.

Ранее Киркоров обвинил Шаляпина в попытках пиара на его имени. Он предложил артисту не идти легким путем, а работать над своим репертуаром и создавать хиты, поскольку пиар за чужой счет дает лишь временный эффект.

