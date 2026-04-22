18:11, 22 апреля 2026

Клуб РПЛ вошел в пятерку лучших в Европе по одному параметру

Владислав Уткин
Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) вошел в пятерку лучших в Европе по одному параметру. Об этом сообщает сайт Международного центра спортивных исследований (CIES).

Московский «Локомотив» вошел в топ-5 клубов Европы по уровню доверия молодежи. Первое место в этом рейтинге заняла Барселона — в каталонской команде игроки в возрасте до 21 года сыграли 20,7 процента от общего количества игрового времени. За ней расположились «Страсбур» (18,6), «Сандерленд» (18,5) и «Лион» (16,4). В «Локомотиве» молодежь получает 15,2 процента игровых минут, «железнодорожники» по этому показателю занимают пятое место.

На данный момент красно-зеленые занимают третье место в турнирной таблице РПЛ. В их активе 48 очков в 25 матчах.

Ранее стали известны финансовые показатели «Локомотива» за 2025 год. Его убыток составил 859,43 миллиона рублей.

