15:58, 22 апреля 2026Культура

Лолита пожаловалась на ментальные проблемы

Певица Лолита Милявская сообщила, что долгое время борется с паническими атаками
Ольга Коровина

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Певица Лолита Милявская призналась, что долгое время страдает от панических атак. Об этом пишет Super.ru.

По словам артистки, к ментальным проблемам ее привел внутренний конфликт между гиперответственностью и желанием ни о чем не беспокоиться. Бороться с паническими атаками Милявской помогают друзья, которые не дают надолго погружаться в это состояние.

«Я могу расплакаться, потому что мне так себя жалко в эти моменты. [Наступает] паника, и кажется, что сейчас сдохнешь», — поделилась Лолита.

Ранее Лолита назвала певицу Аллу Пугачеву своим учителем и поблагодарила за ценный совет, повлиявший на ее карьеру.

