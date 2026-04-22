Лолита пожаловалась на ментальные проблемы

Певица Лолита Милявская призналась, что долгое время страдает от панических атак. Об этом пишет Super.ru.

По словам артистки, к ментальным проблемам ее привел внутренний конфликт между гиперответственностью и желанием ни о чем не беспокоиться. Бороться с паническими атаками Милявской помогают друзья, которые не дают надолго погружаться в это состояние.

«Я могу расплакаться, потому что мне так себя жалко в эти моменты. [Наступает] паника, и кажется, что сейчас сдохнешь», — поделилась Лолита.

