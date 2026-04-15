Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
16:44, 15 апреля 2026

Лолита поблагодарила уехавшую Пугачеву за ценный совет

Ольга Коровина

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Певица Лолита Милявская поблагодарила Аллу Пугачеву за ценный совет, повлиявший на ее карьеру. Соответствующий пост она разместила в своем Telegram-канале.

Артистка опубликовала запись интервью, во время которого Пугачева посоветовала ей перестать прикрываться трюками и клоунадой во время выступлений. Примадонна выразила надежду на то, что Лолита сможет просто выходить на сцену и петь. Милявская назвала Пугачеву своим учителем и призналась, что ей потребовалось 15 лет, чтобы последовать совету Примадонны.

«Никогда не забуду каждое слово. Просто люблю и продолжаю делать домашние задания! С днем рождения, потрясающая нежная женщина!» — написала Милявская.

15 апреля Алле Пугачевой исполнилось 77 лет. Сообщалось, что покинувшая Россию артистка отпразднует день рождения на Кипре с семьей, торжество состоится в заведении Лимасола в закрытом формате.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok