Лолита поблагодарила уехавшую Пугачеву за ценный совет

Лолита назвала Аллу Пугачеву своим учителем и поблагодарила за совет

Певица Лолита Милявская поблагодарила Аллу Пугачеву за ценный совет, повлиявший на ее карьеру. Соответствующий пост она разместила в своем Telegram-канале.

Артистка опубликовала запись интервью, во время которого Пугачева посоветовала ей перестать прикрываться трюками и клоунадой во время выступлений. Примадонна выразила надежду на то, что Лолита сможет просто выходить на сцену и петь. Милявская назвала Пугачеву своим учителем и призналась, что ей потребовалось 15 лет, чтобы последовать совету Примадонны.

«Никогда не забуду каждое слово. Просто люблю и продолжаю делать домашние задания! С днем рождения, потрясающая нежная женщина!» — написала Милявская.

15 апреля Алле Пугачевой исполнилось 77 лет. Сообщалось, что покинувшая Россию артистка отпразднует день рождения на Кипре с семьей, торжество состоится в заведении Лимасола в закрытом формате.