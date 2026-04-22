Лукашенко раскрыл марку своего мотоцикла

22:33, 22 апреля 2026

Юлия Мискевич
Фото: Yves Herman / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал себя мотоциклистом и сообщил, что передвигается на мотоцикле американской марки Harley. Соответствующее заявление глава государства сделал во время посещения Минского аэроклуба ДОСААФ, видеофрагмент встречи показал в среду телеканал ОНТ.

Общаясь с детьми, занимающимися в местном мотокружке, президент поинтересовался, на каком мотоцикле ездит один из мальчиков. «Я на мотоцикле езжу. Вот, 65-ка», — ответил ребенок.

«Я тоже мотоциклист. Но я на "Харлее" езжу», — поделился Лукашенко.

Ранее белорусский лидер пошутил по поводу обращения «господин президент» со стороны коменданта Московского Кремля во время прибытия в Большой Кремлевский дворец на встречу с президентом России Владимиром Путиным.

