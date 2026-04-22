18:14, 22 апреля 2026

Вагенкнехт: Мерц превратил немцев в «дойную корову» для Украины
Виктория Кондратьева

Фото: Axel Schmidt / Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц превратил немцев в «дойную корову» для Украины. В этом его обвинила депутат бундестага и сооснователь партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Сара Вагенкнехт на своей странице в социальной сети X.

«Отлично! Еще 90 миллиардов евро для коррумпированных приспешников Зеленского в Киеве — это дорого обойдется немецким налогоплательщикам. Мерц, несущий значительную ответственность за это безумие, превратил собственных граждан в дойных коров для Украины», — написала она.

По словам немецкого политика, канцлер вряд ли мог бы потерпеть более сокрушительное поражение.

Ранее внешнеполитический эксперт немецкой партии BSW Севим Дагделен раскритиковала решение Мерца выделить дополнительные деньги Украине. Она отметила, что в Германии наблюдается беспрецедентная нехватка жилья, однако правительство оказывает помощь Украине, а не своим гражданам.

