15:14, 22 апреля 2026

Решение Мерца по Украине раскритиковали

Виктория Кондратьева

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Внешнеполитический эксперт немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) Севим Дагделен раскритиковала решение канцлера Германии Фридриха Мерца выделить дополнительные деньги Украине. Об этом она написала на своей странице в социальной сети X.

Дагделен напомнила, что в Германии наблюдается беспрецедентная нехватка жилья, особенно социального, а немецкое правительство в течение многих лет не справлялось со своими собственными планами по строительству новых зданий.

«Но что делает канцлер Украины? Мерц обещает вечному просителю из Киева "сотрудничество в создании доступного социального жилья" и "создание муниципальных компаний по строительству жилья" при немецком финансировании», — написала она.

Она также назвала Мерца «самым непопулярным главой правительства в мире» и добавила, что вместо решения этой проблемы он следит за тем, чтобы миллиарды налоговых поступлений от немцев утекали в «коррупционное болото Киева».

Ранее стало известно, что Германия и Франция не поддержали ускоренный прием Украины в Европейский союз. Германия предложила Украине статус «ассоциированного члена», при котором представители страны смогут участвовать во встречах министров и лидеров ЕС, но без права голоса.

