Министр обороны Польши возмутился оправданием послом Украины Шухевича и Бандеры

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:41, 22 апреля 2026

Косиняк-Камыш возмутился оправданием послом Украины Шухевича и Бандеры
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Владислав Косиняк-Камыш. Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш возмутился оправданием послом Украины в Варшаве Василием Боднаром украинских националистов Романа Шухевича и Степана Бандеры. Об этом он заявил в эфире радиостанции Radio Zet.

«Абсолютно не согласен [с украинским послом]. ОУН-УПА (ОУН — Организация украинских националистов, УПА — Украинская повстанческая армия, признаны экстремистскими и запрещены в России), Шухевич, Бандера — ответственные за геноцид, за преступления против польского народа», — сказал он.

Глава польского военного ведомства отметил, что в Польше они являются наиболее страшными символами уничтожения человека. Он также подчеркнул, что не понимает, зачем были сказаны эти слова, если Польша и Украина пришли к согласию по многим вопросам, идет полным ходом процесс эксгумаций на Волыни.

Уточняется, что Боднар заявил, что не считает Шухевича и Бандеру преступниками, обвинив поляков в одностороннем и идеологизированном подходе к истории.

Ранее польский экономист и историк Лешек Жебровский заявил, что Украине не нужна правда о Волынской резне, в результате чего она избегает дискуссий с Польшей из-за своей вседозволенности. По словам Жебровского, никаких польско-украинских дискуссий на тему Волынской резни не предвидится, так как представители Украины «говорят, что хотят» и никто их не останавливает.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok