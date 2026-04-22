Мужчина использовал удушающий прием на туристке и попытался ее изнасиловать

Daily Star: Мужчина попытался изнасиловать туристку на Тенерифе

Отдыхающая на испанском острове туристка стала жертвой сексуального нападения от доброжелателя, который согласился помочь ей найти пропавший телефон. Об этом стало известно изданию Daily Star.

Инцидент произошел в марте 2026 года в городе Плайя-де-лас-Америкас на Тенерифе, однако подробности раскрыли недавно. 22-летний марокканец набросился на путешественницу из Великобритании и использовал на ней удушающий прием, чтобы обездвижить, затем попытался изнасиловать. Когда женщина заверила, что никому не расскажет о происшествии, мужчина передумал и отпустил ее.

Однако в тот же день уроженец Марокко решил ограбить пожилую пару туристов. 89-летнему британцу и его 79-летней жене потребовалась госпитализация, так как они оказали сопротивление и были избиты злоумышленником. Полиция задержала преступника. Выяснилось, что накануне он украл у шведской путешественницы ожерелье.

Несмотря на жестокие действия, офицеры отпустили обвиняемого под залог. Рассмотрение его дела продолжается.

