Мужчина использовал удушающий прием на туристке и попытался ее изнасиловать

Отдыхающая на испанском острове туристка стала жертвой сексуального нападения от доброжелателя, который согласился помочь ей найти пропавший телефон. Об этом стало известно изданию Daily Star.
Инцидент произошел в марте 2026 года в городе Плайя-де-лас-Америкас на Тенерифе, однако подробности раскрыли недавно. 22-летний марокканец набросился на путешественницу из Великобритании и использовал на ней удушающий прием, чтобы обездвижить, затем попытался изнасиловать. Когда женщина заверила, что никому не расскажет о происшествии, мужчина передумал и отпустил ее.
Однако в тот же день уроженец Марокко решил ограбить пожилую пару туристов. 89-летнему британцу и его 79-летней жене потребовалась госпитализация, так как они оказали сопротивление и были избиты злоумышленником. Полиция задержала преступника. Выяснилось, что накануне он украл у шведской путешественницы ожерелье.
Несмотря на жестокие действия, офицеры отпустили обвиняемого под залог. Рассмотрение его дела продолжается.
