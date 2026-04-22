На Украине последствия отказа от помощи США оценили словами «как воевать будем?»

«Страна.ua»: Украина не отказалась от сотрудничества с Трампом

Украина не отказалась от сотрудничества с США и президентом страны Дональдом Трампом, несмотря на соответствующие заявления прессы. Об этом заявил украинский источник в дипломатических кругах, знакомый с ходом переговоров, передает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что отказ от переговоров с США стоил бы Киеву прекращения помощи со стороны Вашингтона.

«Что значит "Украина отказалась от Трампа"? Мы готовы отказаться от "Старлинка", отключить которые Трамп и Маск могут одним щелчком? Готовы отказаться от разведданных США? От ракет "Пэтриот"? Если завтра американцы нам отключат "Старлинк", как воевать будем?», — рассказал собеседник издания.

Журналисты отметили, что близкая к Демократической партии США пресса начала распространять мысль, что президент Украины Владимир Зеленский больше не видит союзника в Трампе и США. В частности, об этом в статье для журнала The Atlantics написал американский историк Филлипс О'Брайен.

Ранее украинский лидер назвал неуважением к Украине поездку спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя главы государства Джареда Кушнера в Москву. Он также подчеркнул, что их потенциальный визит в Киев нужен американской стороне, а не украинской.