На Украине рассказали подробности о ночных ударах ВС России по Одессе

Вооруженные силы (ВС) России атаковали в ночь на 22 апреля Одессу. Об этом сообщает «Страна.ua» в Telegram со ссылкой на вице-премьера Украины Алексея Кулебу.
Уточняется, что под ударом беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) оказалась портовая инфраструктура.
«Возникли пожары. Повреждены причалы, складские помещения, железнодорожная инфраструктура и объекты портовых операторов», — говорится в публикации.
Днем ранее Россия нанесла массированный удар по нескольким регионам Украины. Армия РФ атаковала объекты в Харьковской, Сумской, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской и Черниговской областях.