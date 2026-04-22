На Украине рассказали подробности о ночных ударах ВС России по Одессе

«Страна.ua»: ВС России ударили ночью БПЛА по портовой инфраструктуре Одессы

Вооруженные силы (ВС) России атаковали в ночь на 22 апреля Одессу. Об этом сообщает «Страна.ua» в Telegram со ссылкой на вице-премьера Украины Алексея Кулебу.

Уточняется, что под ударом беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) оказалась портовая инфраструктура.

«Возникли пожары. Повреждены причалы, складские помещения, железнодорожная инфраструктура и объекты портовых операторов», — говорится в публикации.

Днем ранее Россия нанесла массированный удар по нескольким регионам Украины. Армия РФ атаковала объекты в Харьковской, Сумской, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской и Черниговской областях.