07:02, 22 апреля 2026Мир

На Западе высмеяли Трампа после продления перемирия с Ираном

Мюррей: Трамп решил скрыть поражение США, продлив перемирие с Ираном
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп продлил режим прекращения огня с Ираном, чтобы скрыть поражение американских войск. Об этом на своей странице в соцсети X написал бывший посол Великобритании в Узбекистане, историк и публицист Крейг Мюррей.

«Я не сдаюсь, я бесконечно продлеваю свое перемирие. В одностороннем порядке», — пошутил он, сопроводив публикацию смеющимися эмодзи.

Ранее Трамп решил продлить режим прекращения огня с Ираном. При этом Иран отказался признавать продление перемирия. В Тегеране подчеркнули, что Исламская Республика будет действовать в соответствии со своими национальными интересами. Агентство Tasnim также писало, что Иран не обращался к американской стороне с соответствующим запросом.

