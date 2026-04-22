Находка в шкафу девушки заставила ее бойфренда почувствовать себя «очень крошечным»

Пользователь Reddit с ником CRK_76 рассказал об изумлении, причиной которого стала находка в шкафу его девушки. Он полез туда по ее просьбе, чтобы принести толстовку.

«Я зашел в спальню, открыл ящик и засунул туда руку. Вот тогда я и дотронулся до него. Это был самый большой фаллоимитатор, который я когда-либо видел. Очень большой. Примерно размером с мое предплечье. Я попытался представить, как она вообще могла этим пользоваться, не нанеся себе увечья. И тут я почувствовала себя совсем крошечным по сравнению с этой штукой», — написал автор.

Он принес избраннице толстовку, но весь раскраснелся и начал чувствовать себя неловко, что не ускользнуло от ее внимания. В ответ на прямой вопрос автор признался, что познакомился с фаллоимитатором. Реакцию девушки была потрясающей.

«Она рассмеялась, из-за чего мне стало еще более неловко. После этого она призналась, что игрушка — ее "друг". Я ответил, что это самый большой "друг", какого я когда-либо видел. В итоге мы оба посмеялись над этим, но я все еще ощущаю себя как-то странно. Потому что не выдерживаю никакой конкуренции с этим "другом"», — заключил парень.

