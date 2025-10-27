Мужчина узнал о секс-игрушке партнерши и радикально поменял поведение в постели

Девушка пожаловалась, что ее 32-летний партнер после шести месяцев романа радикально поменял свое поведение в постели, узнав о ее первой секс-игрушке. Своей историей она поделилась на форуме Reddit в разделе, посвященном сексу.

По словам 26-летней девушки, это ее первый половой партнер, до этого она занималась только мастурбацией с помощью фаллоимитатора. Недавно она показала мужчине свою игрушку в онлайн-магазине и столкнулась с неожиданной реакцией. «Он притих и долго рассматривал страницу товара на моем телефоне, прежде чем вернуть его мне. Затем он прокомментировал то, насколько фаллоимитатор большой», — вспоминает автор поста.

Мужчина подсчитал, что старая игрушка девушки была на 2 сантиметра длиннее и на 1,2 сантиметра толще, чем его собственный пенис. «В результате он убедил себя, что я никак не могу быть удовлетворена сексом с ним. Его поведение в постели изменилось, и мне кажется, что он пытается компенсировать это, становясь более грубым, доминирующим. Я уже пыталась с ним это обсудить, но кажется, все уже никогда не вернется к тому, как было раньше», — посетовала девушка.

Комментаторы в сети сошлись во мнении, что автору публикации стоит как минимум прекратить сексуальные контакты с этим мужчиной, пока он не начнет уважать ее и ее интимный выбор.

Ранее секс-коуч Джиджи Энгл напомнила мужчинам об интимной практике, якобы забытой ими и при этом любимой женщинами. По ее словам, мастурбация пальцами (фингеринг) играет ключевую роль в удовольствии.