Назван «главный ракетный сюрприз» Ирана для США

«Красная звезда»: 25-тонная ракета Ирана Sejil стала главным сюрпризом для США

Применение новой версии иранской баллистической ракеты Sejil («Саджиль») в ходе ответных ударов стало главным «сюрпризом» для США. Преимущества ракеты назвала «Красная звезда».

В публикации проанализировали ход операции США и Израиля против Ирана. Автор напомнил, что в ходе 31-й волны ответных ударов Иран начал применять тяжелые ракеты, включая Khorramshahr-4 («Хорремшехр-4») и Kheibar Shekan («Хайбар Шекан»). Также Иран массово применял ударные дроны большой дальности, которые перегружали систему противовоздушной обороны противника.

«Но главной неожиданностью для американского командования стало применение Ираном новейшей версии 25-тонной двухступенчатой твердотопливной баллистической ракеты "Саджиль" с четырьмя разделяющимися боеголовками массой 200 килограммов каждая», — говорится в материале.

Автор подчеркнул, что боевые блоки Sejil отличаются высокой точностью. Возможное отклонение от цели составляет около 20-30 метров.

В марте военный эксперт Юрий Лямин сообщил, что иранские ракеты средней дальности «Саджиль-2» с кассетной боевой частью смогут выводить из строя авиацию противника на стоянках.