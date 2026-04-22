Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:42, 22 апреля 2026

Назван «главный ракетный сюрприз» Ирана для США

«Красная звезда»: 25-тонная ракета Ирана Sejil стала главным сюрпризом для США
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Morteza Nikoubazl / NurPhoto / Getty Images

Применение новой версии иранской баллистической ракеты Sejil («Саджиль») в ходе ответных ударов стало главным «сюрпризом» для США. Преимущества ракеты назвала «Красная звезда».

В публикации проанализировали ход операции США и Израиля против Ирана. Автор напомнил, что в ходе 31-й волны ответных ударов Иран начал применять тяжелые ракеты, включая Khorramshahr-4 («Хорремшехр-4») и Kheibar Shekan («Хайбар Шекан»). Также Иран массово применял ударные дроны большой дальности, которые перегружали систему противовоздушной обороны противника.

«Но главной неожиданностью для американского командования стало применение Ираном новейшей версии 25-тонной двухступенчатой твердотопливной баллистической ракеты "Саджиль" с четырьмя разделяющимися боеголовками массой 200 килограммов каждая», — говорится в материале.

Автор подчеркнул, что боевые блоки Sejil отличаются высокой точностью. Возможное отклонение от цели составляет около 20-30 метров.

В марте военный эксперт Юрий Лямин сообщил, что иранские ракеты средней дальности «Саджиль-2» с кассетной боевой частью смогут выводить из строя авиацию противника на стоянках.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok