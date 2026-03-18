Перечислены цели кассетной «Саджиль-2»

Лямин: Иранская БРСД Sejil-2 с кассетной БЧ может поражать самолеты на стоянках

Иранские баллистические ракеты средней дальности (БРСД) Sejil-2 («Саджиль-2») с кассетной боевой частью (БЧ) могут поражать самолеты противника на стоянках. Потенциальные цели ракеты перечислил военный эксперт Юрий Лямин в беседе с «Известиями».

«"Саджиль-2" с кассетной частью может использоваться для ударов по районам аэродромов, авиабаз и уязвимым промышленным объектам, включая нефтепереработку и химическую промышленность», — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что даже небольшие осколки могут вывести из строя самолет или вертолет.

Разработанная в 2000-е годы «Саджиль-2» способна поражать цели на дальности до 2500 километров. Лямин допустил, что масса боевой части ракеты может составлять более тонны. По оценке эксперта, Тегеран накопил несколько сотен БРСД «Саджиль-2».

В июне западное издание MWM писало, что твердотопливные ракеты «Саджиль» отличаются хорошей живучестью. БРСД можно хранить полностью заправленной, поэтому подготовка к запуску занимает меньше времени.