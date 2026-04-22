Обещанная Мерцем термоядерная революция оказалась нескорой

«Известия»: Внедрение анонсированной Мерцем технологии займет десятилетия

Коммерческое применение термоядерного реактора, планируемый запуск которого канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал «революцией в области производства энергии» в переживающей кризис Германии, вероятно, окажется возможным ближе к концу нынешнего века. О нескором его запуске пишут «Известия».

Как отмечают авторы, технология термоядерного синтеза, основным топливом при использовании которой являются доступные европейцам дейтерий и тритий, действительно могла бы стать для немецкой и других экономик континента «настоящим спасением», но ее применение все еще находится на экспериментальной стадии.

«Даже многие ее сторонники признают, что до коммерческого применения еще несколько десятилетий», — процитировали в материале издание Сlean Energy Wire.

Проект Международного термоядерного экспериментального реактора (ITER) был запущен еще в начале десятилетия с участием 35 стран, включая Россию, Китай и США. «По некоторым оценкам, сооружение первой экспериментальной установки во Франции обойдется минимум в 19 миллиардов евро», — говорится в статье.

При этом отмечается, что планы Германии по строительству термоядерного реактора — это полностью самостоятельный национальный проект, на который до 2029 года планируется потратить 1,7 миллиарда евро из бюджета, а также средства, которые вложат инвесторы.

«Революционные» ожидания Мерца, подчеркнувшего на днях, что правительство ФРГ «сделало ставку на технологию ядерного синтеза» и речь идет о «большом прорыве», во многом основаны на том, что в отличие от ITER немецкий проект с самого начала нацелен на создание коммерческой электростанции. Тем не менее, отмечает профессор Финансового университета при Правительстве РФ Надежда Капустина, сейчас технические барьеры на пути практической реализации технологии «остаются колоссальными».